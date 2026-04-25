فرق الإطفاء تكافح حريقين في اليابان

طوكيو (وكالات)



وسعت السلطات اليابانية، أمس، نطاق جهود إخماد الحرائق براً وجواً ​بمشاركة أكثر من ألف عنصر فيما يستعر حريقان في غابات مقاطعة إيواتي شمال البلاد ⁠لليوم الرابع على التوالي.

وتقترب النيران من مناطق ​سكنية في بلدة أوتسوتشي، حيث ​صدرت أوامر ‌بإجلاء نحو ثلث سكان ⁠البلدة. واندلع ​حريق بعد ظهر الأربعاء في منطقة جبلية بمقاطعة إيواتي، وشب حريق ثانٍ بعد نحو ساعتين على بعد ‌حوالي 10 كيلومترات منه، بالقرب منطقة ‌سكنية في أوتسوتشي.

وتهدد النيران منازل في مناطق عدة، ويعمل 1225 من عناصر الإطفاء، ​بينهم فرق جرى استقدامها من خارج المقاطعة، على إخماد الحرائق من الأرض والجو. وتجري طائرات هليكوبتر تابعة لعدة مقاطعات وقوات الدفاع الذاتي اليابانية ‌عمليات إسقاط مياه ​من الجو. وأتت النيران على أكثر من 1800 فدان، وأدت لإصدار أوامر إجلاء شملت 1541 أسرة و3233 شخصا ​حتى ‌صباح ⁠أمس. واحترقت ثمانية ‌مبانٍ، منها منزل. ‌ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأفادت تقارير إعلامية بأن ⁠هذه النيران مجتمعة أتت على ثالث أكبر ​مساحة تدمرها حرائق الغابات في اليابان، عقب حريق أوفوناتو الذي التهم أكثر من 8300 فدان في 2025، وحريق كوشيرو الذي أحرق 2500 فدان ​عام 1992.