الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
فرق الإطفاء تكافح حريقين في اليابان

26 ابريل 2026 01:57

طوكيو (وكالات)

وسعت السلطات اليابانية، أمس، نطاق جهود إخماد الحرائق براً وجواً ​بمشاركة أكثر من ألف عنصر فيما يستعر حريقان في غابات مقاطعة إيواتي شمال البلاد ⁠لليوم الرابع على التوالي.
وتقترب النيران من مناطق ​سكنية في بلدة أوتسوتشي، حيث ​صدرت أوامر ‌بإجلاء نحو ثلث سكان ⁠البلدة. واندلع ​حريق بعد ظهر الأربعاء في منطقة جبلية بمقاطعة إيواتي، وشب حريق ثانٍ بعد نحو ساعتين على بعد ‌حوالي 10 كيلومترات منه، بالقرب منطقة ‌سكنية في أوتسوتشي.
 وتهدد النيران منازل في مناطق عدة، ويعمل 1225 من عناصر الإطفاء، ​بينهم فرق جرى استقدامها من خارج المقاطعة، على إخماد الحرائق من الأرض والجو. وتجري طائرات هليكوبتر تابعة لعدة مقاطعات وقوات الدفاع الذاتي اليابانية ‌عمليات إسقاط مياه ​من الجو. وأتت النيران على أكثر من 1800 فدان، وأدت لإصدار أوامر إجلاء شملت 1541 أسرة و3233 شخصا ​حتى ‌صباح ⁠أمس. واحترقت ثمانية ‌مبانٍ، منها منزل. ‌ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأفادت تقارير إعلامية بأن ⁠هذه النيران مجتمعة أتت على ثالث أكبر ​مساحة تدمرها حرائق الغابات في اليابان، عقب حريق أوفوناتو الذي التهم أكثر من 8300 فدان في 2025، وحريق كوشيرو الذي أحرق 2500 فدان ​عام 1992.

أخبار ذات صلة
«روبوت ياباني» يتفوق على محترفي تنس الطاولة
جرحى في زلزال اليابان القوي
الغابات
اليابان
حرائق الغابات
الحرائق
آخر الأخبار
جانب من زيارة القائم بأعمال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية المستشفى الإماراتي العائم بالعريش (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية» تشيد بدور الإمارات في دعم غزة
26 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
26 ابريل 2026
يتصاعد الدخان في لبنان عقب استهداف إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع سكان 59 قرية بجنوب لبنان من العودة
26 ابريل 2026
صبي يجلس على قمة تل يُطل على مخيم للاجئين قرب الحدود التشادية السودانية (رويترز)
الأخبار العالمية
السودان في صدارة أشد أزمات الجوع عالمياً عام 2025
26 ابريل 2026
جندي يقف في موقعه حاملاً سلاحه خلال هجوم على قاعدة عسكرية الرئيسية في مالي (رويترز)
الأخبار العالمية
مالي: مسلحون يشنون هجمات معقدة على قواعد عسكرية
26 ابريل 2026
