مالي: مسلحون يشنون هجمات معقدة على قواعد عسكرية

باماكو (وام)



أعلن ​الجيش في ‌جمهورية مالي، ⁠أمس، أن ⁠الوضع ​تحت ⁠السيطرة ⁠عقب ⁠هجمات شنتها ⁠جماعات إرهابية ​مسلحة ⁠في باماكو ومدن أخرى.

وقال الجيش في بيان، إن جماعات إرهابية مسلحة مجهولة استهدفت مواقع وثكنات عسكرية معينة في العاصمة، مضيفاً أن الجنود يعملون حالياً على القضاء على المهاجمين.

وشن مسلحون هجمات في باماكو، عاصمة مالي، ومواقع أخرى في أنحاء البلاد أمس، فيما دعا الجيش المواطنين إلى التزام الهدوء، في وقت تواجه فيه الحكومة التي يقودها الجيش ​واحدة من أكبر العمليات في حملة طويلة ضدها.

وأفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع «هجمات معقدة متزامنة» في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وجاو وكيدال، في ⁠حين حثت السفارة الأميركية في مالي رعاياها على البقاء في منازلهم.

من جانبها، نصحت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى مالي في أعقاب الهجمات التي شهدتها مواقع عديدة. وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين قويين، وإطلاق نار متواصل قرب قاعدة كاتي العسكرية ⁠الرئيسية ​بشمال العاصمة باماكو، مشيرين إلى أن إطلاق النار بالمنطقة دام لأكثر من أربع ساعات، بينما حلقت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش في الأجواء.



عمليات تمشيط

وقال شاهد من سيفاري بوسط مالي يمكن سماع دوي إطلاق النار في كل مكان.

وذكر شاهدان آخران أن منزل ‌وزير الدفاع ساديو كامارا في كاتي تعرض للقصف والدمار.

وتواجه مالي موجات تمرد ‌لجماعات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في غرب أفريقيا، بالإضافة إلى تمرد طويل الأمد في الشمال.

وقال الجيش، إن الوضع تحت السيطرة، مضيفاً أن عمليات تمشيط واسعة النطاق لا تزال جارية. ولم يتضح ما إذا كانت هذه العمليات تشمل أرجاء البلاد كافة.