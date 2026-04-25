انطلاق الانتخابات المحلية بالضفة وغزة

رام اللّٰه (الاتحاد)



أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية في الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من مليون ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية من أصل 420 هيئة، في حين حسمت 197 هيئة نتائجها مسبقاً بالتزكية.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي أنها جهزت 491 مركز اقتراع، من بينها 12 مركزاً في دير البلح، تضم 1922 محطة اقتراع بواقع 100 محطة في دير البلح.

وأوضحت أن عدد المؤهلين للاقتراع يبلغ مليوناً و30 ألف فلسطيني منهم 70449 ناخباً وناخبة في دير البلح التي تعد الهيئة المحلية الوحيدة التي تجرى فيها الانتخابات في قطاع غزة.

وبينت أن نسبة المرشحين الذكور بلغت 71 % مقابل 29 % للإناث فيما تترأس النساء ثماني قوائم انتخابية. وتجرى الانتخابات وفق نظام انتخابي جديد يعتمد القائمة المفتوحة «التمثيل النسبي» في المجالس البلدية ونظام الأغلبية «الأفراد» في المجالس القروية.

وفيما يتعلق بعملية فرز الأصوات وعدها أوضحت اللجنة أنها ستتم في محطات الاقتراع، بحضور من يرغب من المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين.