الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اليابان: رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص

مروحية تجري عمليات مكافحة لحرائق الغابات في محافظة إيواتي باليابان
26 ابريل 2026 12:24

كافح أكثر من ألف رجل إطفاء في شمال اليابان لاحتواء حريقين هائلين لليوم الخامس على التوالي اليوم الأحد، حيث اقتربت النيران من المناطق السكنية وأجبرت أكثر من 3 آلاف من السكان على إجلاء منازلهم.

ونشب الحريق الأول يوم الأربعاء الماضي في منطقة جبلية وبعد ذلك نشب حريق ثان في منطقة قريبة والذي هدد مناطق سكنية في بلدة أوتسوتشي في مقاطعة إيواتي، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء للصحفيين إن التضاريس الجبلية والطقس الجاف والرياح تعرقل جهود احتواء الحريق.

وقال كوزو هيرانو، عمدة بلدة أوتسوتشي اليوم الأحد أمام مؤتمر صحفي إنه تم حشد حوالي 1600 رجل إطفاء بالإضافة إلى قوات الدفاع الذاتي لمكافحة الحرائق.

المصدر: وام
