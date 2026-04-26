الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا تواصل مكافحة أكبر حريق غابات تشهده ولاية "كارنتن"

صورة أرشيفية
26 ابريل 2026 16:05

اتسعت رقعة حريق غابات اندلع في محيط ولاية "كارنتن" النمساوية، ألحق أضراراً بنحو 110 هكتار من الغابات الموجودة في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها في وادي "ليساختال"، في حين أسهمت ظروف الجفاف الشديد وسرعة الرياح في اتساع رقعة النيران.

وتواصل قوات الإطفاء والدفاع المدني والشرطة والجيش جهودها لمكافحة الحريق، الذي اندلع مساء الخميس، وأعلنت قيادة القوات عن حدوث تحسن نسبي في الوضع خلال الليل، مع التأكيد على استمرار هشاشة الوضع، في اليوم الرابع من الحريق، وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة بسبب استمرار وجود بؤر مشتعلة في مناطق وعرة وصعوبة الوصول إلى مياه الإطفاء لإخماد الحريق.

أوضح هربرت تسيمرمان، رئيس قسم الإطفاء في المنطقة، أنه تم فرض حالة الطوارئ لمراقبة وضع الحريق طوال الليل، باستخدام مروحيات مزودة بكاميرات للتصوير الحراري، وأعلن عن مشاركة أكثر من 360 رجل إطفاء من 36 إدارة، ودعم سبع مروحيات تابعة للشرطة والجيش، وتوقع استمرار عملية مكافحة الحرائق لعدة أيام، وقال: "لقد بدأت مهمة شاقة ومرهقة لمكافحة البؤر المتبقية بواسطة فرق الإطفاء الأرضية".

المصدر: وام
النمسا
حريق
حريق غابات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©