النمسا تواصل مكافحة أكبر حريق غابات تشهده ولاية "كارنتن"

اتسعت رقعة حريق غابات اندلع في محيط ولاية "كارنتن" النمساوية، ألحق أضراراً بنحو 110 هكتار من الغابات الموجودة في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها في وادي "ليساختال"، في حين أسهمت ظروف الجفاف الشديد وسرعة الرياح في اتساع رقعة النيران.

وتواصل قوات الإطفاء والدفاع المدني والشرطة والجيش جهودها لمكافحة الحريق، الذي اندلع مساء الخميس، وأعلنت قيادة القوات عن حدوث تحسن نسبي في الوضع خلال الليل، مع التأكيد على استمرار هشاشة الوضع، في اليوم الرابع من الحريق، وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة بسبب استمرار وجود بؤر مشتعلة في مناطق وعرة وصعوبة الوصول إلى مياه الإطفاء لإخماد الحريق.

أوضح هربرت تسيمرمان، رئيس قسم الإطفاء في المنطقة، أنه تم فرض حالة الطوارئ لمراقبة وضع الحريق طوال الليل، باستخدام مروحيات مزودة بكاميرات للتصوير الحراري، وأعلن عن مشاركة أكثر من 360 رجل إطفاء من 36 إدارة، ودعم سبع مروحيات تابعة للشرطة والجيش، وتوقع استمرار عملية مكافحة الحرائق لعدة أيام، وقال: "لقد بدأت مهمة شاقة ومرهقة لمكافحة البؤر المتبقية بواسطة فرق الإطفاء الأرضية".