الأخبار العالمية

مالي: مقتل وزير الدفاع في هجوم على منزله

وزير الدفاع المالي الجنرال ساديو كامارا
26 ابريل 2026 16:30

قالت وسائل إعلام، نقلا عن مصدر حكومي وعسكريين، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع في مالي الجنرال ساديو كامارا، وزوجته واثنان من أطفاله قتلوا، أمس السبت، في هجوم لجماعة إرهابية على منزله في كاتي قرب العاصمة باماكو.
وأكد أحد أفراد عائلة كامارا "في هجوم كاتي، قُتل الوزير كامارا مع زوجته وطفلين صغيرين". وأكد مصدر حكومي "فقدنا شخصا عزيزا جدا، وزير الدفاع. لقد سقط في ساحة الشرف".
واستهدف منزل كامارا (47 عاما)، أمس السبت، بانفجار سيارة مفخخة، خلال هجوم منسّق شنه إرهابيون على أهداف قرب باماكو وفي عدد من المدن الرئيسية.

المصدر: آ ف ب
مالي
وزير الدفاع
قتل
هجوم إرهابي
