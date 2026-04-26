الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط في روسيا

26 ابريل 2026 16:49

أعلن الجيش الأوكراني، ⁠اليوم الأحد، أنه قصف ​مصفاة ‌نفط ​كبرى داخل أراضي روسيا في ياروسلافل، ‌شمال شرقي العاصمة موسكو، تُعتبر ‌بالغة الأهمية للعمليات ​اللوجستية.
وأفاد الجيش الأوكراني، ‌في بيان، ​بورود تقارير ​عن ‌اندلاع ⁠حريق في ‌المنشأة ‌عقب ⁠الهجوم، وأنه ​يجري تحديد حجم الأضرار.

من جهة أخرى، أعلن ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، أكبر مدن شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجمات شنتها طائرات مسيرة.

ووصف رازفوزاييف، اليوم الأحد، الهجوم بأنه من أعنف الهجمات التي شهدتها البلاد حتى الآن.

وقال إن 34 مبنى تضررت في أنحاء مختلفة من المدينة الساحلية.

وأضاف رازفوزاييف أن أسطول البحر الأسود الروسي، بالتعاون مع أنظمة الدفاع الجوي والوحدات المتنقلة في المدينة، أسقط 71 هدفا جويا.

المصدر: رويترز
روسيا
مصفاة
قصف
مصفاة نفط
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©