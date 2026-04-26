الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

معلومات أولية عن مطلق النار في حفل حضره ترامب

كول توماس ألين، مطلق النار في حفل يحضره الرئيس ترامب
26 ابريل 2026 17:08

تدخل عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي لإجلاء الرئيس دونالد ترامب بعدما دوت طلقات نارية، مساء أمس السبت، أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في حادث وصفه الرئيس لاحقا بأنه هجوم نفّذه "قاتل محتمل" تم إلقاء القبض عليه في المكان.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المشتبه به هو كول توماس ألين، البالغ 31 عاما، من مدينة واقعة جنوب غرب لوس أنجليس.
وردا على سؤال، مساء السبت، امتنع مكتب التحقيقات الفدرالي عن تحديد هوية المشتبه به قائلا إنه ليس لديه ما يضيفه بخلاف ما كشف عنه في المؤتمرات الصحافية. 
وأظهر ملف تعريف على موقع "لينكدإن" باسم "كول ألين" صورة رجل تبدو مطابقة لصورة المشتبه به التي نشرها ترامب. وذكر ملف التعريف أنه مهندس ميكانيكي وعالم حاسوب ومطور ألعاب ومدرّس.
ونشر ألين، العام الماضي، صورة له مرتديا رداء وقبعة التخرج، معلنا حصوله على شهادة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا دومينغيز هيلز. 

أخبار ذات صلة
ترجح السلطات الأميركية أن المسلح، الذي أوقف بعدما حاول اقتحام الحفل، كان يعتزم استهداف كبار المسؤولين في الإدارة، بحسب ما قال المدعي العام تود بلانش اليوم الأحد.
وقال بلانش لشبكة "سي بي أس نيوز" إنه بناء على المعلومات الأولية، يعتقد المحققون أن الرجل "كان يستهدف أعضاء في الإدارة". 
وأشار إلى أن المشتبه به "لا يتعاون بشكل نشط" مع التحقيق، ويُرجح أنه حضر الى واشنطن بالقطار من لوس أنجليس عبر شيكاغو.

المصدر: وكالات
إطلاق نار
دونالد ترامب
حفل عشاء
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©