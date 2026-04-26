الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب: لا داعي للاجتماع مع إيران إذا لم تنفذ مطالبنا

26 ابريل 2026 23:34

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن إيران يمكنها الاتصال إذا أرادت التفاوض على إنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.
وألغى ترامب، قبل أيام، زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين كانا يستعدان للمغادرة إلى إسلام آباد لعقد مفاوضات مباشرة مع وفد إيراني.
وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج (ذا صنداي بريفينج) على شبكة فوكس نيوز "إذا أرادوا التحدث معنا، يمكنهم القدوم إلينا. كما تعلمون، لدينا ​هاتف. ولدينا خطوط جيدة وآمنة".
وأضاف "يعرفون ما يجب أن يشمله الاتفاق. الأمر بسيط جدا، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. وإذا لم (يتضمن الاتفاق) ​ذلك، فلا يوجد أي ‌داع لعقد الاجتماع".
وأضاف ترامب أن إيران "عرضت الكثير، لكن ليس ما يكفي".
وانتهت جولة سابقة من المحادثات في إسلام اباد، قاد فيها جيه. دي. فانس نائب الرئيس الأميركي وفد بلاده في المفاوضات مع الوفد الإيراني دون التوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالات
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين
«المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» يجذب الزوار بتجربة متكاملة
«المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» يجذب الزوار بتجربة متكاملة
«التغير المناخي والبيئة» و«أبوظبي للجودة والمطابقة» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الأمن الحيوي
المؤتمر الدولي الـ4 للتوحد يواصل أعماله في أبوظبي
المؤتمر الدولي الـ4 للتوحد يواصل أعماله في أبوظبي
