قمة في برلين لتعزيز التعاون بين ألمانيا وبريطانيا

تسعى ألمانيا وبريطانيا إلى إعادة التقارب بينهما، في خطوة جديدة من المنتظر أن تتجسد خلال قمة اقتصادية تعقد في برلين.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه ونظيرها البريطاني بيتر كايل اليوم الاثنين خطابي الافتتاح في المنتدى الاقتصادي الألماني-البريطاني في برلين.

وتستند القمة الاقتصادية إلى "اتفاق كنسينجتون" الذي وقعته الدولتان في يوليو 2025، والذي نص على تعزيز التعاون تدريجيا في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والصحة والثقافة.

ويصف اتحاد غرفة الصناعة والتجارة الألمانية البلدين الشريكين -بريطانيا وألمانيا - بأنهما "صديقان يتمتعان بمزايا معينة". ومن المقرر أن تركز المناقشات الرئيسية التي ستُعقَد في "بيت الاقتصاد الألماني" على "تعزيز الأمن والقدرة على الصمود في أوروبا" وكذلك دعم "النمو والابتكار من خلال التعاون الصناعي"، وفقا لما ذكرته الغرفة الألمانية-البريطانية للصناعة والتجارة.