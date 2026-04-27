الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاصفة ثلجية قوية تضرب موسكو

إزالة الثلوج في موسكو
27 ابريل 2026 14:11

ضربت عاصفة ثلجية عاتية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، في وقت غير معتاد في منتصف الربيع، وأدت إلى إلغاء رحلات جوية واقتلاع أشجار، وسط دعوات من السلطات إلى توخي الحذر.
وأعلن المركز الروسي للأرصاد الجوية حال الإنذار البرتقالي في العاصمة، على أن يستمر حتى صباح الثلاثاء.
وأدت العاصفة إلى اضطراب في مطارات موسكو طاول عشرات الرحلات التي ألغيت أو أُجّلت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.
وتسبب ثقل الثلوج في تحطيم أشجار خصوصا في وسط المدينة، ما ألحق أضرارا بسيارات وأغلق أرصفة، بحسب مراسلين صحفيين.
وفي ضواحي العاصمة، تراكمت الثلوج وطمرت السيارات.
وأعلنت سلطات موسكو، عبر تطبيق "تلغرام"، أنها تتوقع تدهورا إضافيا في الأحوال الجوية خلال اليوم، مع "تساقط كثيف" للثلوج و"رياح تصل سرعتها إلى 23 مترا في الثانية (83 كيلومترا في الساعة)".
ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر.

المصدر: رويترز
موسكو
عاصفة ثلجية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©