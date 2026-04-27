عاصفة ثلجية قوية تضرب موسكو

ضربت عاصفة ثلجية عاتية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، في وقت غير معتاد في منتصف الربيع، وأدت إلى إلغاء رحلات جوية واقتلاع أشجار، وسط دعوات من السلطات إلى توخي الحذر.

وأعلن المركز الروسي للأرصاد الجوية حال الإنذار البرتقالي في العاصمة، على أن يستمر حتى صباح الثلاثاء.

وأدت العاصفة إلى اضطراب في مطارات موسكو طاول عشرات الرحلات التي ألغيت أو أُجّلت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وتسبب ثقل الثلوج في تحطيم أشجار خصوصا في وسط المدينة، ما ألحق أضرارا بسيارات وأغلق أرصفة، بحسب مراسلين صحفيين.

وفي ضواحي العاصمة، تراكمت الثلوج وطمرت السيارات.

وأعلنت سلطات موسكو، عبر تطبيق "تلغرام"، أنها تتوقع تدهورا إضافيا في الأحوال الجوية خلال اليوم، مع "تساقط كثيف" للثلوج و"رياح تصل سرعتها إلى 23 مترا في الثانية (83 كيلومترا في الساعة)".

ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر.