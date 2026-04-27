الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مهاجم حفل حضره ترامب يمثل اليوم أمام القضاء

لحطة اعتقال مطلق النار
27 ابريل 2026 14:26

يمثل المسلح، الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمام القضاء، اليوم الاثنين، بعد الحادث الذي يرجح أن يكون محاولة هجوم جديد يستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، أن المشتبه به الذي عرفت عنه وسائل الإعلام الأميركية باسم كول توماس آلن ويبلغ من العمر 31 عاما، كان يستهدف ترامب وعددا من كبار مسؤولي إدارته خلال حفل العشاء السنوي الذي أقيم مساء السبت في العاصمة واشنطن.
ويمثل المشتبه به المتحدر من تورانس في الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، خلال النهار أمام قاض اتحادي في واشنطن.
ومن المتوقع أن توجه إليه تهمتا حيازة أسلحة نارية لارتكاب جريمة عنيفة والاعتداء على عنصر فدرالي بواسطة سلاح خطير.
وقال تود بلانش وزير العدل بالإنابة لشبكة "سي بي إس" إن معلومات "أولية" تشير إلى أن المشتبه به "كان يستهدف أعضاء في الإدارة".
وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرها ترامب نفسه، على شبكته "تروث سوشال"، المشتبه به يهرع ويقتحم نقطة تفتيش أمنية عند مدخل القاعة حيث كان يقام حفل العشاء، فيما سارع عدد من عناصر الأمن إلى إشهار أسلحتهم.
وأفادت الشرطة أن مطلق النار كان يحمل بندقية صيد ومسدسا وعددا من السكاكين، وهو أطلق النار على أحد عناصر الأمن لكن سترته الواقية من الرصاص حمته من الإصابة.
وكان حاضرا في القاعة كل من ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا، ونائب الرئيس جاي دي فانس، وعدد من أعضاء الحكومة وكبار أعضاء الكونغرس، فضلا عن مئات الضيوف.

المصدر: آ ف ب
