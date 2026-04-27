الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يترأس اليوم اجتماع أزمة بشأن إيران

سفن في مضيق هرمز
27 ابريل 2026 15:23

يترأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اجتماع أزمة بشأن إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، في وقت تتعثر المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز.
ويجتمع الرئيس الأميركي مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما أفاد باراك رافيد، الصحافي في موقع "أكسيوس" واسع الاطلاع، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وأضاف رافيد أن "الاجتماع سيتناول المأزق الراهن في المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة الى المراحل المقبلة في الحرب".
من جانبها، نقلت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية، عن مسؤولين أميركيين "يواكبان التحضيرات" أن "إدارة ترامب تظهر ثقة متزايدة بتأثير حصارها البحري على الموانئ الايرانية، (مقابل) تشكيك متزايد بقدرة المباحثات مع مفاوضي إيران الحاليين على تحقيق النتائج المتوخاة".
إلى ذلك، أورد موقع "أكسيوس" أن إيران نقلت الى الولايات المتحدة اقتراحا جديدا يهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز وإنهاء التصعيد، على أن يتم التفاوض في موعد لاحق حول الملف النووي.
وأكدت "ايه بي سي"، نقلا عن أحد مصدريها، أن الشروط التي طرحتها طهران تبدو "أدنى بكثير من الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة" الأميركية.
وجرت جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق. وبينما كان موفدان أميركيان يستعدان لمغادرة واشنطن إلى باكستان للمشاركة في جولة ثانية، ألغى الرئيس ترامب سفرهما لعدم وجود تقدم في المقترحات الإيرانية.

المصدر: وكالات
مكتبة محمد بن راشد تقدم قراءة واعية لخريطة «الشفرة العاطفية عند الأطفال»
"أبوظبي للطفولة المبكرة" تتعاون مع 10 شركات ناشئة عالمية لدعم الأسر
خورفكان يفتقد لاعبَين مهمَّين في «مؤجلة» شباب الأهلي
أرسنال ملوك الركنيات في البريميرليج
75 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم القيادة» خلال الربع الأول بنمو 9%
