إحباط عملية تهريب 690 كجم من الكوكايين في ألمانيا



ضبطت السلطات في ألمانيا شحنة من الكوكايين تزن 690 كيلوجراماً داخل إحدى الحاويات في ميناء هامبورج شمالي البلاد، وتُقدَّر قيمتها السوقية بأكثر من 14 مليون يورو.

وأفاد مكتب التحقيقات الجمركية بأن المخدرات كانت مخبأة بإحكام بين حبيبات خشبية، في محاولة للتمويه وتفادي الاكتشاف.

وبحسب المعطيات، خضعت الحاوية للفحص بالأشعة في مطلع أبريل الجاري، حيث رُصدت مؤشرات مريبة. وكانت الشحنة، التي تضم أكياساً من الحبيبات الخشبية، قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ألمانيا.

وتمكنت الجمارك، بالتعاون مع الشرطة، من ضبط 690 قالباً من الكوكايين، يزن كل منها كيلوجراماً واحداً. وبعد وقت قصير، أوقفت السلطات مالك الشركة المستلمة، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عاماً.

ويُشار إلى أن عمليات ضبط الكوكايين تتكرر في ميناء هامبورج، أكبر موانئ ألمانيا، حيث تم قبل أسابيع قليلة فقط العثور على شحنة مهربة تُقدَّر قيمتها بنحو 30 مليون يورو.