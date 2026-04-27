ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض

برلين (وكالات)

ألمح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمس، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء ​بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات ⁠بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وقال ميرتس «في مرحلة ما، ستوقع ​أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار، ونأمل في ​مرحلة ‌ما أن توقع ⁠معاهدة ​سلام مع روسيا، وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف ميرتس «إذا كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه ‌والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى ‌إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: «لقد فتحت لكم الطريق إلى ​أوروبا».

وحذر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعا للاتحاد الأوروبي وقال إن كييف لا ‌يمكنها الانضمام إلى ​التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة ​الفساد.

وتابع: «لدى ‌زيلينسكي ⁠فكرة أن ‌الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ‌قد يتم في الأول من يناير 2027، هذا لن ⁠ينجح، حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح ​خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين في قمة عقدت الأسبوع الماضي ​في قبرص بحضور زيلينسكي.

ميدانياً، أعلنت السلطات المحلية، أمس، إصابة 14 شخصاً على الأقل، من بينهم طفلان، جراء هجمات روسية بطائرات مسيَّرة استهدفت مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية خلال الليل.

وفي الوقت نفسه، قال الحاكم المعين من قبل موسكو، فلاديمير سالدو، أمس إن ضربة بطائرة مسيَّرة أوكرانية قتلت شخصين بالجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، عبر «تليجرام»، أن روسيا شنت هجمات واسعة على أوكرانيا باستخدام نحو 1900 طائرة مسيَّرة هجومية، ونحو 1400 جوية موجهة، ونحو 60 صاروخاً من طرز مختلفة خلال أسبوع واحد.

وأضاف زيلينسكي أن هذا يبرز أهمية توقيت مساهمات الشركاء الجدد في مبادرة قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية، إلى جانب اعتماد الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وكذلك حزمة الدعم الأوروبية البالغة 90 مليار يورو التي تم الاتفاق عليها في قبرص، معربا عن امتنانه للشركاء على دعمهم.

وأشار زيلينسكي إلى أن منظومة الدفاع الجوي في أوكرانيا تظهر بالفعل كفاءة عالية جدا في اعتراض الطائرات المسيَّرة، حيث تتجاوز نسبة الاعتراض 90%.