الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
42 قتيلاً باشتباكات في تشاد

28 ابريل 2026 01:10

نجامينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة.. سفير الإمارات لدى تشاد يضع حجر الأساس لمستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك بأنجمينا
مليون لاجئ سوداني في تشاد يواجهون خفضاً حاداً بالمساعدات

أفادت السلطات التشادية بمقتل 42 شخصاً على الأقل في شرق البلاد جراء اشتباكات اندلعت بسبب النزاع على موارد المياه.
وقال نائب رئيس الوزراء التشادي، ليمان محمد، مساء الأحد، إن 42 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في شرق تشاد، إثر تصاعد الاشتباكات بين عائلتين على بئر ماء إلى سلسلة من أعمال الانتقام المتبادل.
وأضاف خلال زيارة لقرية إيجوتي في إقليم وادي فيرا، حيث وقعت الاشتباكات، أن 42 شخصاً لقوا حتفهم فيما أصيب 10 آخرون، موضحاً أنه تم نقل المصابين إلى المركز الصحي الإقليمي.
وأشار محمد إلى أن سلسلة من أعمال الانتقام امتدت على مساحة واسعة نسبيا، ما استدعى تدخل الجيش، وأن الاستجابة السريعة من قبل الجيش ساعدت باحتواء الاشتباكات، مضيفاً أن الوضع أصبح الآن «تحت السيطرة».

تشاد
شرق تشاد
الجيش التشادي
آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
28 ابريل 2026
عمال فلسطينيون يكسرون الخرسانة أثناء عملهم على الأنقاض في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
28 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
28 ابريل 2026
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية على أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
28 ابريل 2026
مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
28 ابريل 2026
