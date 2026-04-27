42 قتيلاً باشتباكات في تشاد

نجامينا (وكالات)

أفادت السلطات التشادية بمقتل 42 شخصاً على الأقل في شرق البلاد جراء اشتباكات اندلعت بسبب النزاع على موارد المياه.

وقال نائب رئيس الوزراء التشادي، ليمان محمد، مساء الأحد، إن 42 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في شرق تشاد، إثر تصاعد الاشتباكات بين عائلتين على بئر ماء إلى سلسلة من أعمال الانتقام المتبادل.

وأضاف خلال زيارة لقرية إيجوتي في إقليم وادي فيرا، حيث وقعت الاشتباكات، أن 42 شخصاً لقوا حتفهم فيما أصيب 10 آخرون، موضحاً أنه تم نقل المصابين إلى المركز الصحي الإقليمي.

وأشار محمد إلى أن سلسلة من أعمال الانتقام امتدت على مساحة واسعة نسبيا، ما استدعى تدخل الجيش، وأن الاستجابة السريعة من قبل الجيش ساعدت باحتواء الاشتباكات، مضيفاً أن الوضع أصبح الآن «تحت السيطرة».