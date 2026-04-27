الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اختطاف 23 تلميذاً في نيجيريا

عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
28 ابريل 2026 01:10

أبوجا (وكالات)

قالت السلطات النيجيرية أمس، إن مسلحين اقتحموا دار أيتام في إحدى مناطق شمال وسط البلاد واختطفوا 23 تلميذاً، تم إنقاذ 15 منهم لاحقاً، بينما لا يزال 8 رهائن.
ووقع الهجوم في منطقة معزولة بمدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوجي، بحسب بيان صادر عن مفوض الولاية، كينجسلي فيمي فانوا. وقال فانوا إن دار الأيتام، كانت تعمل بشكل غير قانوني.
ولا تزال هوية المسلحين مجهولة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
ولم يذكر البيان أعمار التلاميذ المختطفين، لكن مصطلح تلميذ في نيجيريا يستخدم عادة للإشارة إلى من هم بمرحلة رياض الأطفال أو الابتدائية، ويشمل عادة من هم في سن الثانية عشرة. 
وقال فانوا: «فور تلقي البلاغ، سارعت الأجهزة الأمنية، بقيادة شرطة ولاية كوجي النيجيرية، وبالتعاون مع جهات أمنية أخرى، إلى التحرك نحو موقع الحادث».
وأضاف: «أسفر هذا التحرك السريع والمنسق عن إنقاذ 15 من التلاميذ المختطفين، فيما تتواصل عمليات مكثفة لضمان عودة الثمانية المتبقين بسلام، وإلقاء القبض على الجناة».

السلطات النيجيرية
نيجيريا
اختطاف
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©