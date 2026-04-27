اختطاف 23 تلميذاً في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قالت السلطات النيجيرية أمس، إن مسلحين اقتحموا دار أيتام في إحدى مناطق شمال وسط البلاد واختطفوا 23 تلميذاً، تم إنقاذ 15 منهم لاحقاً، بينما لا يزال 8 رهائن.

ووقع الهجوم في منطقة معزولة بمدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوجي، بحسب بيان صادر عن مفوض الولاية، كينجسلي فيمي فانوا. وقال فانوا إن دار الأيتام، كانت تعمل بشكل غير قانوني.

ولا تزال هوية المسلحين مجهولة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ولم يذكر البيان أعمار التلاميذ المختطفين، لكن مصطلح تلميذ في نيجيريا يستخدم عادة للإشارة إلى من هم بمرحلة رياض الأطفال أو الابتدائية، ويشمل عادة من هم في سن الثانية عشرة.

وقال فانوا: «فور تلقي البلاغ، سارعت الأجهزة الأمنية، بقيادة شرطة ولاية كوجي النيجيرية، وبالتعاون مع جهات أمنية أخرى، إلى التحرك نحو موقع الحادث».

وأضاف: «أسفر هذا التحرك السريع والمنسق عن إنقاذ 15 من التلاميذ المختطفين، فيما تتواصل عمليات مكثفة لضمان عودة الثمانية المتبقين بسلام، وإلقاء القبض على الجناة».