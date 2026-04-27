الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تقتحم مخيم قلنديا للاجئين بالقدس

دورية عسكرية إسرائيلية قرب مدينة القدس - أرشيفية
28 ابريل 2026 01:11

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»

اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس، واستولى على منازل فلسطينية بعد إخلائها من سكانها، محولاً بعضها إلى مراكز توقيف وتحقيق.
وقال شهود عيان في تصريحات صحفية، إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت مخيم قلنديا وأطراف بلدة كفر عقب وبلدة الرام المجاورتين شمالي القدس، وشرعت بمداهمة منازل فلسطينية، قبل أن تُخلي عدداً منها وتستخدمها لأغراض عسكرية منها التوقيف والتحقيق مع معتقلين.
وذكر الشهود، أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أسرى محررين وأقارب أسرى فلسطينيين، في حين أبلغت السكان بأن العملية العسكرية ستستمر لنحو 24 ساعة.
وفي سياق متصل، سيّر الجيش طائرات مسيَّرة في سماء المخيم بالتزامن مع عمليات الاقتحام، بينما أظهرت مقاطع مصورة متداولة عمليات مداهمة وخلع أبواب منازل، وسط حالة من التوتر بين السكان. كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات مماثلة في بلدتي الرام وكفر عقب شمالي القدس، وفق الشهود.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1154 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​

آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
28 ابريل 2026
عمال فلسطينيون يكسرون الخرسانة أثناء عملهم على الأنقاض في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
28 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
28 ابريل 2026
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية على أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
28 ابريل 2026
مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
28 ابريل 2026
