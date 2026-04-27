إسرائيل تقتحم مخيم قلنديا للاجئين بالقدس

رام الله (الاتحاد)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس، واستولى على منازل فلسطينية بعد إخلائها من سكانها، محولاً بعضها إلى مراكز توقيف وتحقيق.

وقال شهود عيان في تصريحات صحفية، إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت مخيم قلنديا وأطراف بلدة كفر عقب وبلدة الرام المجاورتين شمالي القدس، وشرعت بمداهمة منازل فلسطينية، قبل أن تُخلي عدداً منها وتستخدمها لأغراض عسكرية منها التوقيف والتحقيق مع معتقلين.

وذكر الشهود، أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أسرى محررين وأقارب أسرى فلسطينيين، في حين أبلغت السكان بأن العملية العسكرية ستستمر لنحو 24 ساعة.

وفي سياق متصل، سيّر الجيش طائرات مسيَّرة في سماء المخيم بالتزامن مع عمليات الاقتحام، بينما أظهرت مقاطع مصورة متداولة عمليات مداهمة وخلع أبواب منازل، وسط حالة من التوتر بين السكان. كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات مماثلة في بلدتي الرام وكفر عقب شمالي القدس، وفق الشهود.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1154 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​