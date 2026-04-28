قتلى وعشرات الجرحى بتصادم قطارين قرب جاكرتا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين للركاب وقع ليل الاثنين قرب جاكرتا إلى 14 قتيلا، وفق ما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي).

وأفادت الشركة في بيان بأنه تم تأكيد مقتل 14 شخصا. وتلقى 84 شخصا آخر العلاج في المستشفى.

ووقع الحادث قرب محطة بيكاسي تيمور على مسافة نحو 25 كيلومترا من العاصمة الإندونيسية.

وأوضح قائد شرطة جاكرتا، آسيب إيدي سوهيري، أن قطارًا للمسافات البعيدة اصطدم بالعربة الأخيرة المخصّصة للنساء في أحد قطارات الضواحي.

وأعلنت شركة السكك الحديد الحكومية "كي إيه آي" أن عمليات الإنقاذ متواصلة.

وكانت الناطقة باسم شركة السكك الحديد آنا بوربا قالت في وقت سابق لمحطة التلفزيون المحلية صباح الثلاثاء إن الحادث أسفر عن سبعة قتلى و81 جريحا.