الصين تبدأ تشغيل أول مشروع تجريبي لتخزين الهيدروجين في كهف ملحي

بدأت الصين تشغيل أول مشروع تجريبي لتخزين الهيدروجين في كهف ملحي بسعة مليون متر مكعب ، في بينغدينغشان بمقاطعة خنان في وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن يانغ تشون خه، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة، توضيحه أن تخزين الهيدروجين في الكهوف الملحية هو تكنولوجيا رئيسية لكسر عنق الزجاجة في تخزين ونقل الهيدروجين على نطاق واسع، ودعم بناء نظام طاقة جديد.

وقاد معهد ميكانيكا الصخور والتربة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاختراقات التكنولوجية الرئيسية في التصميم والبناء، بمشاركة الشركة الوطنية الصينية للبترول والشركة الصينية للبتروكيماويات.