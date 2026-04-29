عدد اليوم
رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار قبل المفاوضات

جوزيف عون
30 ابريل 2026 01:59

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا» لـ«الاتحاد»: الآلاف من أهالي غزة يعانون اضطرابات نفسية حادة
مستوطنون يقطعون مئات الأشجار المثمرة في «الظاهرية» جنوب الخليل

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، إن على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل قبل بدء المفاوضات المباشرة بين البلدين، مشيراً إلى أن بيروت تنتظر من واشنطن تحديد موعد لبدئها.
ونقل بيان للرئاسة عن عون قوله «على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مضيفاً «لا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار».
وتابع: «نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل»، بعدما أجرى البلدان برعاية أميركية، لقاءين على مستوى السفراء في واشنطن.
أمنياً، قال الجيش ​اللبناني، أمس، إن جندياً وشقيقه قُتلا في غارة ⁠إسرائيلية على بلدة بنت جبيل جنوب ​البلاد.

آخر الأخبار
مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لنكولن» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية دمرت قدرات إيران النووية
30 ابريل 2026
جوزيف عون
الأخبار العالمية
رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار قبل المفاوضات
30 ابريل 2026
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» لـ«الاتحاد»: الآلاف من أهالي غزة يعانون اضطرابات نفسية حادة
30 ابريل 2026
فولكر تورك
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: السلطات الإيرانية تنتهك حقوق الشعب بطريقة وحشية وقاسية
30 ابريل 2026
طائرات متضررة في مطار الخرطوم جراء الاشتباكات في وقت سابق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحرب الأهلية في السودان.. تداعيات كارثية عابرة للحدود
30 ابريل 2026
