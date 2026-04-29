رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار قبل المفاوضات

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، إن على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل قبل بدء المفاوضات المباشرة بين البلدين، مشيراً إلى أن بيروت تنتظر من واشنطن تحديد موعد لبدئها.

ونقل بيان للرئاسة عن عون قوله «على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مضيفاً «لا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار».

وتابع: «نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل»، بعدما أجرى البلدان برعاية أميركية، لقاءين على مستوى السفراء في واشنطن.

أمنياً، قال الجيش ​اللبناني، أمس، إن جندياً وشقيقه قُتلا في غارة ⁠إسرائيلية على بلدة بنت جبيل جنوب ​البلاد.