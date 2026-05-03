الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية تتيح للحجاج التنقل داخل المملكة

وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج
3 مايو 2026 17:36

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنه بات متاحا للحجاج التسجيل في منصة "أبشر" واستخراج هوية زائر الرقمية، وذلك لتنقل آمن وسهل داخل المملكة.
وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الأحد، أن هوية زائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة، تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال فترة وجودهم داخل المملكة.
وأشارت إلى أن هذه الهوية تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل داخل المملكة.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أول أمس الجمعة، جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
وبرز في مختلف المنافذ الدولية، جهاز "الكاونتر المتنقل" الذي تعتمد عليه المديرية العامة للجوازات لتسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ.
وتعمل المديرية على توظيف أحدث التقنيات التي تُسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية وتيسير رحلة الحج.
ويساهم "الكاونتر المتنقل" في تسهيل إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بأخذ الخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات السفر، بشكل سلس وسريع دون انتظار.

أخبار ذات صلة
السعودية تنشر بيانا بشأن عقوبات الحج بدون تصريح
"الأمن السيبراني" يؤكد أهمية حماية الهوية الرقمية لصون الخصوصية ومنع الاحتيال
المصدر: د ب أ
الحجاج
الهوية الرقمية
السعودية
التنقل
آخر الأخبار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح المنصوري والفلاسي
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح المنصوري والفلاسي
اليوم 18:27
مدرب لايبزج: صبي جمع الكرات تسبب في فوز ليفركوزن برباعية
الرياضة
مدرب لايبزج: صبي جمع الكرات تسبب في فوز ليفركوزن برباعية
اليوم 18:25
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت راشد بن علي المعلا
اليوم 18:19
تشيلسي على حافة الانفجار.. مَنْ يملك مفاتيح الإنقاذ بعد «موسم الفوضى»؟
الرياضة
تشيلسي على حافة الانفجار.. مَنْ يملك مفاتيح الإنقاذ بعد «موسم الفوضى»؟
اليوم 18:00
فرق إطفاء تكافح حريقا في أوكرانيا
الأخبار العالمية
متحدث باسم الكرملين: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا
اليوم 17:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©