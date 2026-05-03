الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

متحدث باسم الكرملين: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا

فرق إطفاء تكافح حريقا في أوكرانيا
3 مايو 2026 17:53

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، إن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال اتفاق سلام، مؤكدا أن الأهداف ستحقق في النهاية.
وأضاف بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية "بالنسبة لنا، تحقيق أهدافنا من خلال صفقة، من خلال اتفاقية سلام، هو الأفضل. ولكن إذا لم يكن نظام كييف راغبا في ذلك، فسنقنعه من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاصة وإتمامها"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأكد بيسكوف، في يوم 12 أبريل الماضي، أن المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا ستكون، في جميع الأحوال، معقدة ودقيقة وبطيئة.

وقال بيسكوف، في حديث مع وسائل إعلام روسية، ردا على سؤال بشأن آفاق تحقيق سلام مستدام بعد وصول القوات الروسية إلى حدود دونيتسك "في جميع الأحوال، سيكون الحديث عن مفاوضات معقدة للغاية، دقيقة، وغير سريعة".

وأضاف بيسكوف أن عملية التفاوض ستتطلب تحديد جميع تفاصيل تسوية النزاع مع الجانب الأوكراني.

المصدر: د ب أ
روسيا
الأزمة الأوكرانية
اتفاق
