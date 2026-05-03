تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر

طلاب سودانيون نازحون في خيمة بمدرسة تديرها «اليونيسف» جنوب بورتسودان (أ ف ب)
4 مايو 2026 01:16

خالد عبد الرحمن (أبوظبي)

حذر خبراء ومحللون من خطورة حصول إيران على موطئ قدم في السودان، مما يفتح المجال أمام ضغوط جيوسياسية أوسع تستهدف عدة دول في المنطقة، إضافة إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد مؤشرات الدعم العسكري غير المباشر داخل ساحة الصراع السوداني.
وأوضح الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تنامي الدعم الإيراني لجماعات ذات خلفية إخوانية داخل السودان يمثل عاملاً حاسماً في تعقيد المشهدين العسكري والإنساني، ويُسهم في إطالة أمد الحرب الدائرة، في وقت تتزايد فيه معاناة المدنيين وتتراجع فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. 
وبحسب تقارير دولية، فإن إيران عملت خلال الفترة الماضية على دعم عمليات تجنيد وتدريب عناصر سودانية جديدة، من بينهم نازحون ومتضررون من الحرب، عبر معسكرات خارج السودان، من بينها مواقع في دول أفريقية.
 كما سعت طهران إلى استثمار هذا الدعم للحصول على موطئ قدم استراتيجي على السواحل السودانية، عبر مقترحات لإنشاء قاعدة بحرية أو ميناء ذي استخدام مزدوج في مدينة بورتسودان.
وأكد الخبير في القانون الدولي، المعز حضرة، أن استمرار تدفق السلاح إلى داخل السودان عبر شبكات غير رسمية يعكس وجود مصالح مباشرة في إطالة أمد الصراع، موضحاً أن إيران لا تقدم هذا الدعم من دون مقابل، بل تسعى لخلق أوضاع استراتيجية جديدة، خاصة في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح حضرة لـ«الاتحاد» أن تسليح الجيش السوداني عبر مجموعات وشبكات غير نظامية يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة العصابات المسلحة، ويُعقّد من إمكانية ضبط المشهد الأمني، مشيراً إلى أن هذه السياسات تنعكس سلباً على سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ظل محاولات توسيع النفوذ عبر أدوات عسكرية وتجارية مزدوجة الاستخدام.
وأشار إلى أن الارتباط بين بعض مكونات المشهد السوداني وتنظيمات ذات خلفيات أيديولوجية، من بينها جماعات مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، يثير مخاوف قانونية وسياسية واسعة، خاصة في ظل تصنيف عدد من هذه الكيانات ضمن قوائم الإرهاب في دول عدة، لافتاً إلى أن مواجهة هذه الشبكات تتطلب تحركاً دولياً منسقاً لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل المسارات القانونية والاقتصادية.

مؤشرات
من جانبه، قال المحلل السياسي، علي الشعباني، إن خطورة هذا الملف تتجاوز حدود السودان لتطال مجمل أزمات الشرق الأوسط، حيث يسهم الدور الإيراني بشكل مباشر في إطالة أمد الصراع السوداني وتعقيد مسارات الحل.
وأضاف الشعباني لـ«الاتحاد» أن هناك مؤشرات على وجود تنسيق بين طهران وجماعات ذات خلفية إخوانية داخل السودان، بما يخدم هدف إبقاء الصراع في حالة اشتعال مستمر، مشيراً إلى أن هذا النمط من التدخلات يعزز حالة عدم الاستقرار، ويزيد من تعقيد التوازنات الإقليمية. وأفاد بأن استمرار تدفق السلاح والدعم اللوجستي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويُضعف فرص الوصول إلى تسوية سياسية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة النزوح والمعاناة بين السكان.

