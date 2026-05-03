الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف

جندي أميركي يراقب سفينة في مضيق هرمز (من المصدر)
4 مايو 2026 01:16

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أمس، إنه لا يستبعد استئناف الضربات على أهداف إيرانية إذا «أساء قادتها التصرف»، مشيراً إلى أن واشنطن تسلمت مقترحاً معدلاً جديداً من إيران لاتفاق محتمل لكنه «غير مناسب».
وفي رد على سؤال للصحفيين حول إمكانية استئناف الهجمات على إيران، قال ترامب: «نعم يمكن أن يحدث ذلك، أريد القضاء على ما تبقى من مخزوناتهم من الصواريخ الباليستية». وتابع ترامب: «أبلغت بالخطوط العامة لمقترح إيران المعدل، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له قريباً»، لكنه استدرك بالقول: «لا أتصور أن تكون الخطة التي قدمتها إيران مناسبة». وأكد مجدداً أن إيران تعرضت لضربات مدمرة، ولا يعرفون من هو قائدهم الآن ويسعون جاهدين لإبرام اتفاق، مشيراً إلى أن إيران تحتاج إلى 20 عاماً لا عادة بناء قدراتها، لكننا لن ننسحب الآن.
وشدد على أننا سنستمر بما يجب علينا القيام به بخصوص إيران، مضيفاً: «يجب أن تدفع إيران ثمناً باهظاً عما ارتكبته طيلة 47 عاماً».
وحول مطالبات الديمقراطيين لأخذ تفويض من الكونغرس في أي عمل عسكري ضد إيران، قال ترامب: «إن الكثير من الرؤساء السابقين قد انخرطوا بمثل تلك الصراعات، ولم يكن عليهم العودة لطلب تمديد من الكونغرس، إنه أمر غير دستوري».
وأضاف بهذا الصدد: «لن أكون الرئيس الأول الذي يقوم بذلك، إنهم يضرون بقدرتنا التفاوضية، ولا ينبغي على الديمقراطيين عرقلة عملياتنا في إيران».
وكان ترامب قد شدد في رسالة رسمية وجهها إلى الكونغرس الجمعة على عدم حاجته لتفويض تشريعي لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران وذلك حسب قانون «صلاحيات الحرب» الذي أقر في عام 1973.
وتواصل واشنطن ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران من خلال العقوبات والحصار البحري، وتلوح باستئناف العمل العسكري.  
وقالت وسائل إعلام، إن الاقتراح الإيراني الأخير للولايات المتحدة يدعو إلى حل القضايا بين البلدين في غضون 30 يوماً ويهدف إلى إنهاء الحرب بدلاً من تمديد وقف إطلاق النار.
ويدعو الاقتراح الإيراني المكون من 14 نقطة، وهو رد على خطة أميركية مكونة من 9 نقاط، إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، وإنهاء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. 
وأفاد موقع أكسيوس، بأنه إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فستبدأ بعد ذلك محادثات لمدة شهر آخر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر
الولايات المتحدة
إيران
الرئيس الأميركي
الصواريخ الباليستية
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
الأخبار العالمية
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
4 مايو 2026
جندي أميركي يراقب سفينة في مضيق هرمز (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف
4 مايو 2026
طلاب سودانيون نازحون في خيمة بمدرسة تديرها «اليونيسف» جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر
4 مايو 2026
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
4 مايو 2026
مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»
4 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©