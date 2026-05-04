قتيلان جراء حادثة دهس بسيارة في ألمانيا

قُتل شخصان وأُصيب آخرون بجروح، اليوم الإثنين، بعدما دهست سيارة مشاة في وسط مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، فيما أعلنت الشرطة توقيف السائق من دون تحديد دوافع الحادث.

وقال بوركهارد يونغ رئيس بلدية لايبزيغ إن الحادث أسفر "للأسف عن مقتل شخصين"، بينما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام سيارة متضررة بشدة على مستوى الزجاج الأمامي وغطاء المحرك. وأكدت فرق الإطفاء الحصيلة نفسها.

وقالت الشرطة على منصة إكس "دهست سيارة عدة مشاة في شارع غريمايشه شتراسه قبل أن تفرّ. وتم توقيف السائق، ولم يعد يشكّل أي خطر".

وقال يونغ في تصريحات للصحافة "لا نعرف شيئا دقيقا عن الدوافع، ولا نعرف شيئا عن منفذ" هذا الفعل.

وأفاد ممثل لفرق الإطفاء بوجود جريحين في حالة خطيرة، إضافة إلى القتيلين.

ووقع الحادث في أحد الشوارع الرئيسية المخصصة للمشاة في البلدة القديمة، حيث تنتشر المتاجر والمباني التاريخية، فيما انتشرت في المكان أعداد كبيرة من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء.