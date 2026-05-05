عناصر الخدمة السرية يطلقون النار على مسلح قرب البيت الأبيض

أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على رجل مسلح بالقرب من البيت الأبيض في وسط مدينة واشنطن الاثنين، ما استدعى إغلاقاً مؤقتاً للبيت الأبيض.

وأعلن نائب مدير الجهاز، ماثيو كوين، أن إطلاق النار وقع بالقرب من مبنى الـ "ناشونال مول" وبعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جاي دي فانس بالمنطقة.

وأشار كوين إلى أن إطلاق النار وقع بعد أن رصد عناصر الخدمة السرية "شخصاً مشبوهاً"بدا أنه يحمل سلاحاً نارياً، ولاذ بالفرار سيراً على الأقدام بعد اقتراب الضباط منه، ثم شهر سلاحه وأطلق النار، فرد عناصر الخدمة السرية بإطلاق النار عليه وأصابوه، حيث نقل إلى المستشفى ولم يُعرف وضعه الصحي على الفور.