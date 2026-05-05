قتلى في انفجار منجم بكولومبيا

قُتل تسعة عمال مناجم جراء انفجار في منجم فحم وسط كولومبيا بسبب تراكم للغاز، وفق حصيلة قدمتها السلطات على أنها نهائية.

ووقع الحادث على بعد نحو سبعين كيلومترا إلى الشرق من بوغوتا.

وتمكن عناصر الإنقاذ من إخراج ستة عمال، نقلوا إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج.

وقالت الوكالة الوطنية للمناجم في بيان "أُنقذ ستة عمال، وقضى تسعة في الحادث الذي وقع في منجم سوتاتاوسا في مقاطعة كونديناماركا"، مرجحة أن يكون الانفجار ناجما عن تراكم للغاز.

وفي وقت سابق، قال بيان للوكالة إن الانفجار أدى لاحتجاز 15 عاملا في المنجم، قبل أن يتكشف مصيرهم مع تقدم عمليات الإنقاذ.



