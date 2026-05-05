الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بلجيكا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات

بلجيكا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات
5 مايو 2026 11:10

أدانت بلجيكا بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الإماراتي، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

 

وقال ماكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي، في بيان له اليوم الثلاثاء: " أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب الإمارات العربية المتحدة، الذي كان مرة أخرى اليوم ضحية لهجمات إيرانية غير مبررة، وأدين ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويجب احترام السلامة الإقليمية لدول الخليج".

 

أخبار ذات صلة
رابطة العالم الإسلامي تُدين العدوان الإيراني على الإمارات
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز

وأكد أنه على إيران اغتنام فرصة المحادثات الجارية للتوصل إلى حل شامل، مشددًا على أن "لدينا جميعا مصلحة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

 

 

 

المصدر: وام
بلجيكا
إيران
آخر الأخبار
مشادة نيمار ونجل روبينيو تفتح التحقيقات في سانتوس!
الرياضة
مشادة نيمار ونجل روبينيو تفتح التحقيقات في سانتوس!
اليوم 11:26
إيفيتش: التركيز على الهدف سلاحنا لعبور الشارقة
الرياضة
إيفيتش: التركيز على الهدف سلاحنا لعبور الشارقة
اليوم 11:15
أرشيفية
علوم الدار
"زايد للإسكان" يصدر 759 موافقة سكنية خلال 2026 بقيمة 616 مليون درهم
اليوم 11:13
بلجيكا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات
الأخبار العالمية
بلجيكا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات
اليوم 11:10
رئيس الوزراء البريطاني يندد بالهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات
علوم الدار
رئيس الوزراء البريطاني يندد بالهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©