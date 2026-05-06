الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق.. مقتل إرهابيين بقصف جوي في كركوك

طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقي - أرشيفية
6 مايو 2026 19:32

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 إرهابيين في ضربتين جويتين، ضمن نطاق عمليات كركوك، على بُعد 250 كم شمالي بغداد.
وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن الطيران العراقي نفذ اليوم ضربتين جويتين ناجحتين في سلسلة جبال حمرين، بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية لملاحقة فلول الإرهاب ودك معاقلهم.
وأوضح البيان أن الضربتين أسفرتا عن تدمير وكرين كان يستخدمهما الإرهابيون للاختباء والتموين، وقتل 3 إرهابيين كانوا موجودين بداخلهما.
​وأضاف أن "قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها، وبالاستناد إلى جهد استخباري عالي المستوى، ماضية قدماً في تطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس العصابات الإرهابية".

أخبار ذات صلة
أمير قطر يؤكد دعم الدوحة الثابت للعراق
وزارة الخارجية تعلن حظر سفر الإماراتيين إلى إيران ولبنان والعراق
المصدر: د ب أ
العراق
مدينة كركوك
خلية الإعلام الأمني
الطيران العراقي
مكافحة الإرهاب
كركوك
خلية الإعلام الأمني العراقي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
اليوم 19:55
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد
اليوم 20:29
«اصنع في الإمارات» تناقش دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة
اقتصاد
«اصنع في الإمارات» تناقش دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة
اليوم 20:29
«روكس موتور» تختار أبوظبي لإنشاء مركز متقدم للتصنيع بطاقة 300 ألف مركبة
اقتصاد
«روكس موتور» تختار أبوظبي لإنشاء مركز متقدم للتصنيع بطاقة 300 ألف مركبة
اليوم 20:28
الوحدة
الرياضة
الوصل ينفرد بالمركز الثالث بـ «القاضية»
اليوم 20:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©