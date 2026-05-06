العراق.. مقتل إرهابيين بقصف جوي في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 إرهابيين في ضربتين جويتين، ضمن نطاق عمليات كركوك، على بُعد 250 كم شمالي بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن الطيران العراقي نفذ اليوم ضربتين جويتين ناجحتين في سلسلة جبال حمرين، بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية لملاحقة فلول الإرهاب ودك معاقلهم.

وأوضح البيان أن الضربتين أسفرتا عن تدمير وكرين كان يستخدمهما الإرهابيون للاختباء والتموين، وقتل 3 إرهابيين كانوا موجودين بداخلهما.

​وأضاف أن "قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها، وبالاستناد إلى جهد استخباري عالي المستوى، ماضية قدماً في تطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس العصابات الإرهابية".