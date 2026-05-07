الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أطباء بلا حدود» تندد بأزمة غذاء مفتعلة في غزة

فلسطيني متجهاً إلى عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة - أرشيفية
8 مايو 2026 01:27

غزة (الاتحاد)

اتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» إسرائيل، أمس، بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل متعمّد، ما تسبب بـ«أزمة سوء تغذية مفتعلة» ذات تداعيات مدمرة خصوصاً على الرضّع والحوامل والمرضعات.
وقالت المنظمة الدولية، إن تحليلاً للوضع بين أواخر عام 2024 ومطلع عام 2026 في 4 مرافق صحية تدعمها في قطاع غزة، أظهر معدلات أعلى بكثير للولادات المبكرة ووفيات الرضّع المولودين لأمهات يعانين سوء التغذية، إضافة إلى ارتفاع حالات الإجهاض.
وربطت «أطباء بلا حدود» هذه النتائج بالحصار الإسرائيلي والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية.
وقالت المنظمة في بيان، إن «انعدام الأمن والنزوح والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية كانت لها عواقب مدمرة على صحة الأمهات والمواليد».

