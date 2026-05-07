الرئيس البرازيلي يعلّق على لقائه مع ترامب

صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، بأنه "راض للغاية" عن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن والذي استمر ثلاث ساعات.

وقال لولا للصحفيين في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه كان اجتماعاً مهماً للبرازيل، واجتماعاً مهماً للولايات المتحدة. لطالما شعرتُ أن الصورة لها قيمة كبيرة. ولا شك أنكم لاحظتم ابتسامة الرئيس ترامب".

وأكد الرئيس البرازيليأنه أبلغ ترامب أن البرازيل منفتحة على مشاركة إمكاناتها المعدنية الحيوية مع المستثمرين المهتمين في الولايات المتحدة.

