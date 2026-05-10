«الفارس الشهم 3» تكثف جهودها الإغاثية في غزة

أبوظبي (الاتحاد)



تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة ضمن حصاد الأسبوع الـ130، عبر تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع الإنسانية الهادفة إلى دعم الأسر المتضررة، وتعزيز صمودها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وشهد الأسبوع تنفيذ يوم تطوعي للتبرع بالدم دعماً للاحتياجات الإنسانية والطبية، إلى جانب استقبال 12 زيارة لوفود وشخصيات اطلعت على جهود العملية ومبادراتها الإغاثية المتواصلة.

كما نفذت العملية 7 مبادرات متنوعة، استهدفت الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المهمشات والطلاب ومراكز الإيواء، استفاد منها 3806 أشخاص، في إطار تعزيز الدعم المجتمعي والإنساني للفئات الأكثر احتياجاً.

وفي الجانب الإغاثي، وزعت العملية 14258 طرداً غذائياً متنوعاً، و1760 طرداً صحياً، و16320 طرد ملابس متنوعة، إضافة إلى 13800 جاكيت شتوي، فيما تمت تلبية 547 مناشدة وحالة إنسانية، وعلاج 2308 حالات مرضية في مركز الإمارات الطبي.

كما شملت الجهود توزيع 292 جالون مياه، و151 خيمة، و1492 غطاءً شتوياً، و118 شادراً، إضافة إلى توزيع 7757 علبة حليب أطفال، و134218 كجم من التمور، و36350 زجاجة مياه، ضمن مساعي العملية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والنازحين في مختلف مناطق القطاع.