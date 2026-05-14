روسيا: زيارة بوتين إلى الصين ستتم قريبا جدا

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن موسكو ستعلن قريبا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

وقال بيسكوف، متحدثا عن توقيت زيارة بوتين للصين "سنعلن عنها قريبا. يجري التحضير لهذه الزيارة. يمكننا القول إن الاستعدادات واللمسات الأخيرة قد اكتملت بالفعل. وستتم الزيارة قريبا جدا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين ستعلنان عن موعد الزيارة بشكل متزامن أمام الرأي العام العالمي، وأن الزيارة مقررة مبدئيًا في نهاية شهر مايو الجاري.