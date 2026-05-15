موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا

صعدت موسكو وكييف، من وتيرة هجماتهما الجوية المتبادلة، مما أسفر عن وقوع إصابات وقتلى وأضرار مادية واسعة في روسيا وأوكرانيا.

أعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى أحدث موجة من الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 21 شخصا.

وشنت روسيا خلال الليل هجوما على المدينة ومناطق أخرى من أوكرانيا باستخدام مئات المسيرات والصواريخ، في هجوم استثنائي أسفر عن أضرار واسعة.

من جانبها ​قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ⁠إنه تم اعتراض ​وتدمير ​355 ‌طائرة مسيرة ⁠أطلقتها أوكرانيا ​خلال الليل في أجواء أقاليم ‌روسية.

وذكر بافيل مالكوف، ‌حاكم منطقة ريازان في ​وقت مبكر من يوم الجمعة أن هجوما ‌بمسيرات في مدينة ​ريازان بوسط روسيا أسفر ​عن ‌مقتل ثلاثة ⁠أشخاص ‌وإصابة ‌12 آخرين وألحق ⁠أضرارا بعدد ​من المباني السكنية الشاهقة وأصاب أيضا منشأة صناعية.