قتلى جراء قصف أوكراني على منطقة في روسيا

قال بافيل مالكوف، حاكم منطقة ريازان الروسية، ​اليوم الجمعة، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في مدينة ريازان الوسطى وألحق أضرارا ​بمبنيين وأصاب منشأة صناعية.

وبدوره، قال روبرت بروفدي ⁠قائد ​سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط كبيرة في ريازان، والتي سبق أن ‌تعرضت لهجمات متكررة، كان آخرها في ‌ديسمبر الماضي.

وأعلنت كييف، مرارا، أنها هاجمت بطائرات مسيرة أهدافا في ​عمق الأراضي الروسية، خاصة مصافي النفط ومستودعاته وخطوط الأنابيب.

وقال مالكوف إن 99 طائرة مسيرة أوكرانية شاركت في الهجوم الذي وقع ​خلال ‌الليل، ⁠وإن المسيرات ‌سببت ‌أضرارا في مبنيين إلى جانب سقوط حطام الطائرات على ⁠موقع صناعي لم يُكشف عن اسمه.

وأضاف ​أن 12 شخصا أصيبوا، بينهم سبعة يتلقون العلاج في المستشفى.

وتقع ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، وفيها مصفاة ​نفط كبيرة.