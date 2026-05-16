الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

أرشيفية
16 مايو 2026 08:38

أطلقت الصين أمس الجمعة، خمسة أقمار اصطناعية إلى الفضاء على متن الصاروخ الحامل من طراز "ليجيان-1 واي 13".

وانطلق الصاروخ في الساعة 12:33 بتوقيت بكين، من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غرب الصين، حيث نجح في إرسال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها المحددة.

ويتعلق الأمر بالمهمة رقم 13 للصاروخ الحامل "ليجيان-1"، والإطلاق رقم 14 لسلسلة صواريخ "ليجيان"، التي نجحت حتى الآن، في إرسال ما مجموعه 100 قمر اصطناعي إلى الفضاء، بإجمالي كتلة حمولات وضعت في المدار تجاوزت 18 طنا.

ويُعد صاروخ "ليجيان-1"، الذي طورته شركة "سي أيه إس سبيس"، صاروخا حاملا يعمل بالوقود الصلب ويتميز بقدرات الاستجابة السريعة.

ووفقا للشركة، فإن الصاروخ يعتمد تصميما قائما على منصة عالمية، ما يسمح بتوافق متنوع بين جسمه ومهام الأقمار الاطصناعية المختلفة.

ويحمل القمر الاصطناعي "تيانيان-27"، المعروف أيضا باسم "يوشي"، والذي أُطلق في هذه المهمة، شاشة عرض فضائية، وكاميرا مراقبة فضائية، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى حمولة معالجة ذكية على متنه؛ حيث سيجري عمليات تحقق في المدار لتقنيات الاستشعار عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام تشمل العرض والتقاط الصور الشخصية (سيلفي) في المدار، والمعالجة الذكية للبيانات.

المصدر: وام
جون ترافولتا يفاجأ بجائزة «كان السينمائي"
