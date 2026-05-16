الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
دعوة أممية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة بالصومال

17 مايو 2026 02:47

نيويورك (وام) 

دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل لتجنب حالة طوارئ خطيرة من انعدام الأمن الغذائي تزداد حدة بشكل سريع في الصومال.
 وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن منظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، وجهوا نداء لزيادة المساعدات. وقال إن أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أظهر أن المستويات الحرجة من انعدام الأمن الغذائي في الصومال تؤثر على 6 ملايين شخص، أي ما يقارب من ثلث السكان، من بينهم 1.9 مليون طفل، 493 ألفاً منهم يواجهون سوء التغذية الحاد.
 وأضاف أن صدمات متعددة تتسبب في تفاقم الأزمة، بما في ذلك الجفاف الشديد وانعدام الأمن والمساعدات الإنسانية المحدودة للغاية والآثار الممتدة للصراع في الشرق الأوسط.

