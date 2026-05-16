عدد اليوم
«الفارس الشهم 3» تواصل تخفيف معاناة سكان غزة

قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
17 مايو 2026 02:48

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم سكان قطاع غزة، ضمن حصاد الأسبوع الـ131، عبر تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع الإغاثية الهادفة إلى التخفيف من معاناة الأهالي، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وشهد الأسبوع الـ131 اختتام «أسبوع العمل التطوعي» الذي أطلقته العملية، بحملة تنظيف واسعة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في إطار دعم القطاع الصحي، وتحسين البيئة الصحية داخل المستشفى.
كما استقبلت العملية، خلال الأسبوع، 11 زيارة ووفداً، اطلعوا على الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة لسكان القطاع.
وفي الجانب الإغاثي، واصلت 5 مخابز مدعومة من العملية إنتاج 4 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها 4 آلاف شخص بشكل يومي، إلى جانب تنفيذ 6 مبادرات متنوعة استهدفت الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمهمشات والطلاب ومراكز الإيواء، استفاد منها 12157 شخصاً.
وشملت التدخلات توزيع 18898 طرداً غذائياً متنوعاً، و1617 طرداً صحياً، و9520 طرد ملابس، إضافة إلى تلبية 501 مناشدة وحالة إنسانية، فيما واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته العلاجية لـ2447 حالة مرضية.
كما تضمنت المساعدات توزيع 830 جالون مياه، و116 خيمة، و1563 غطاءً شتوياً، و153 شادراً، إلى جانب توزيع 13905 علب حليب أطفال، و84218 كيلوجراماً من التمور، و5260 زجاجة مياه، ضمن الجهود المتواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والنازحين في مختلف مناطق القطاع.

