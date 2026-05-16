ترامب: أُفضِّل أن يكون الحل مع إيران غير عنيف

إسلام آباد (وكالات)



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران «بطريقة أو بأخرى»، مضيفاً، في حوار مع «فوكس نيوز»: «سنصل إلى حل بطريقة أو بأخرى؛ لذلك فالأمر إما أن يكون عنيفاً أو لا، وأنا أُفضّل بفارق كبير أن يكون غير عنيف».

في غضون ذلك، أعد كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خططاً لاحتمال أن يأمر باستئناف ضربات عسكرية إذا قرر كسر الجمود عبر مزيد من الهجمات، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مساعدي الرئيس الأميركي، أن الأخير لم يتخذ بعد قراراً بشأن خطواته المقبلة في حرب إيران، فيما تعمل أطراف دولية على محاولة التوصل إلى تسوية تدفع طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصل محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، أمس، سعياً إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هشّ لإطلاق النار، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.

وأوردت تقارير صحفية أن محسن نقوي وصل أمس إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين، في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات، وتعزيز السلم الإقليمي.



تعطّل مؤقت

في الأثناء، أرسل الجيش الإيطالي سفينتين كاسحتين للألغام إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز؛ بهدف المشاركة في مهام دولية محتملة لتأمين الملاحة بالمضيق، حسبما أفادت وكالة «أنسا» الإيطالية.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستُستأنف على أبعد تقدير خلال فصل الصيف، حسبما أفاد لشبكة «سي إن بي سي».

ووصف رايت الوضع في المضيق بأنه «تعطّل مؤقت».