الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: أُفضِّل أن يكون الحل مع إيران غير عنيف

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أ ف ب)
17 مايو 2026 02:48

إسلام آباد (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران «بطريقة أو بأخرى»، مضيفاً، في حوار مع «فوكس نيوز»: «سنصل إلى حل بطريقة أو بأخرى؛ لذلك فالأمر إما أن يكون عنيفاً أو لا، وأنا أُفضّل بفارق كبير أن يكون غير عنيف».
في غضون ذلك، أعد كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خططاً لاحتمال أن يأمر باستئناف ضربات عسكرية إذا قرر كسر الجمود عبر مزيد من الهجمات، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مساعدي الرئيس الأميركي، أن الأخير لم يتخذ بعد قراراً بشأن خطواته المقبلة في حرب إيران، فيما تعمل أطراف دولية على محاولة التوصل إلى تسوية تدفع طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز. 
ووصل محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، أمس، سعياً إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هشّ لإطلاق النار، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.
وأوردت تقارير صحفية أن محسن نقوي وصل أمس إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين، في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات، وتعزيز السلم الإقليمي.

تعطّل مؤقت

أخبار ذات صلة
اجتماع الفيفا يحسم مصير إيران من كأس العالم
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة

في الأثناء، أرسل الجيش الإيطالي سفينتين كاسحتين للألغام إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز؛ بهدف المشاركة في مهام دولية محتملة لتأمين الملاحة بالمضيق، حسبما أفادت وكالة «أنسا» الإيطالية.
إلى ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستُستأنف على أبعد تقدير خلال فصل الصيف، حسبما أفاد لشبكة «سي إن بي سي». 
ووصف رايت الوضع في المضيق بأنه «تعطّل مؤقت». 

الولايات المتحدة
واشنطن
إيران
الرئيس الأميركي
أميركا
طهران
دونالد ترامب
مضيق هرمز
باكستان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
16 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تخفيف معاناة سكان غزة
اليوم 02:48
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: أُفضِّل أن يكون الحل مع إيران غير عنيف
اليوم 02:48
نازحة سودانية تُعدّ الطعام في مأوى بمخيم شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش السوداني يحتجز 160 شاحنة إغاثية لـ«الأغذية العالمي»
اليوم 02:48
جندي تابع للأمم المتحدة في النيجر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نصف مليون نازح في النيجر
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©