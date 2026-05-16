إصابة مسافر آخر من ركاب السفينة السياحية بفيروس هانتا

أعلنت حكومة إقليم كولومبيا ⁠البريطانية في ​كندا، ​اليوم ‌السبت، ⁠أن ​نتيجة اختبار أحد الكنديين جاءت ‌إيجابية لفيروس هانتا ‌بعد مغادرته ​سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي سلالة الأنديز ‌من الفيروس.

وقالت الدكتورة بوني هنري، مسؤولة الصحة في إقليم كولومبيا ⁠البريطانية إن "المريض نقل إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض متوسطة بينها الحمى والصداع قبل يومين".

وأضافت هنري أن الشخص لم يخالط أحدا. وبالتالي، لا خطر من تفشي الفيروس بين الناس.

بإعلان إصابة اليوم في كندا، يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 11 كانوا كلهم على متن سفينة "ام في هونديوس" السياحية خلال رحلة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.

وتوفي ثلاثة أشخاص بالمرض، وهم زوجان هولنديان ورجل ألماني، منذ بداية انتشار الفيروس في السفينة.

كما يشتبه في حالتي إصابة أحدهما شخص توفي قبل الخضوع للفحص، والآخر في جزيرة "تريستان دا كونا" النائية في جنوب المحيط الأطلسي لا توجد فيها إمكانية لإجراء فحوصات.