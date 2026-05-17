تصادم قطار بحافلة في تايلاند يسفر عن ضحايا ومصابين

قال مسؤولو إنقاذ ونائب وزير النقل في تايلاند إن ثمانية ​أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرون إثر اصطدام قطار شحن بحافلة عند معبر سكة حديد ⁠في بانكوك، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل ​على متن الحافلة.

وذكر المسؤولون أنه جرى ​إرسال ‌فرق إطفاء وإنقاذ فور اندلاع النيران ⁠في ​الحافلة والمركبات المجاورة بالقرب من محطة ماكاسان التابعة لخط (إيربورت ريل لينك) للسكك الحديدية، مضيفين أن سيارات ودراجات نارية أخرى تأثرت بالحادث.

وقال سيريبونج ‌أنجاساكولكيات نائب وزير النقل للصحفيين إن التقارير الأولية ‌تشير إلى أن الحافلة توقفت على شريط القطار عند إشارة مرور حمراء، ما حال دون إغلاق ​حواجز العبور.

وأضاف أن القطار، الذي كان ينقل حاويات، لم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام بالحافلة.

وأوضح "لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون، ويتلقى المصابون العلاج في ‌مستشفيات مختلفة. جميع القتلى ​الثمانية كانوا على متن الحافلة".أمس السبت

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام القطار بالحافلة وسحبه لعدد من المركبات الأخرى ​المجاورة على طول شريط ‌القطار.

وقال ⁠مسؤولون إن ‌فرق الإنقاذ انتشلت ‌مصابين من تحت الحطام خلال مكافحة فرق الإطفاء النيران.

وأوضحوا أن الحريق صار ⁠الآن تحت السيطرة وأن الفرق تعمل على تبريد ​وتهوية المركبات مع مواصلة البحث عن مصابين أو قتلى. ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.



