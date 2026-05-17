رئيس البرلمان العربي يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي (أرشيفية)
17 مايو 2026 20:26

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
محطة براكة للطاقة النووية
استهداف
طائرة مسيرة
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
ترامب يحذّر: "لن يبقى شيء" من إيران ما لم يحصل اتفاق
سينر يحرز لقب دورة روما
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
