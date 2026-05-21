«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في السودان وصل إلى 8 آلاف.

وقال المتحدث الرسمي بإسم اللجنة الدولية في السودان عدنان عزام، في تصريحات صحفية، إنه «فيما يخص المفقودين فالأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية الحرب 15 أبريل 2023 قد بلغت 8 آلاف مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11 ألف مفقود».

وأكد تواصل الحوار مع جميع الأطراف بهدف تأمين وصول آمن ومن دون عوائق، مما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة.