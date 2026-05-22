الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب

22 مايو 2026 21:15

أفاد مصدر من النيابة العامة، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني، أمس الخميس، في مدينة فاس بشمال المغرب ارتفعت إلى 15 قتيلا، بينما لا يزال خمسة جرحى في المستشفى.
كانت النيابة العامة أعلنت، مساء الخميس، أن الحصيلة وصلت إلى تسعة قتلى.
وأوضح المصدر، اليوم الجمعة، أن "خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، عثر عليهم أمواتا، فيما توفيت ضحية سادسة بين الجرحى".
وأشار إلى وجود طفلتين بين القتلى.
وقع الحادث صباح الخميس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
وأشارت الوكالة المغربية إلى أن السلطات المختصة قامت بإجلاء قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار "تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم".
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس، مساء الخميس، عن فتح "بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه".

المصدر: آ ف ب
فاس
انهيار مبنى
