الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الفارس الشهم 3» تعزز صمود أهالي غزة

قافلة مساعدات إماراتية تدخل غزة (أرشيفية)
24 مايو 2026 02:26

غزة (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم سكان قطاع غزة، ضمن حصاد الأسبوع الـ132، عبر تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع الإغاثية التي تستهدف الأسر النازحة والفئات الأكثر احتياجاً، في إطار التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وشهد الأسبوع وصول قافلة «كسوة عيد الأضحى المبارك» دعماً للأسر في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عمل 5 مخابز تنتج 4 آلاف ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 20 ألف شخص بشكل يومي.
كما شملت التدخلات توزيع 355 حقيبة إغاثية و14575 طرداً غذائياً متنوعاً، وتنفيذ 6 مبادرات إنسانية استهدفت الأيتام وذوي الهمم والنساء والمهمشات والطلاب ومراكز الإيواء، استفاد منها 4556 شخصاً، إضافة إلى توزيع 1617 طرداً صحياً و7548 طرد كسوة عيد للأيتام و802 طرد ملابس متنوعة.
وفي الجانب الإنساني والطبي، لبّت العملية 1179 مناشدة وحالة إنسانية، فيما قدّم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ2283 حالة، إلى جانب توزيع 888 جالون مياه و497 خيمة و1296 غطاءً شتوياً و357 شادراً.
كما واصلت العملية دعمها للفئات الأكثر احتياجاً عبر توزيع 5914 علبة حليب أطفال و146016 كيلو تمر و13650 زجاجة مياه، ضمن جهودها المتواصلة لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

