ترامب يخضع للفحص الطبي الثالث خلال 13 شهراً

من المقرر أن يخضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفحص طبي دوري في مركز والتر ريد العسكري الوطني بالقرب من واشنطن اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن البيت الأبيض، فيما يعد ثالث فحص طبي يخضع له خلال 13 شهراً.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إن ترامب سيخضع لفحوصات طبية دورية ومتعلقة بالاسنان ضمن نظام رعايته الصحي الوقائي الدوري.

وكان الطبيب شون باربابيلا قد قال في أكتوبر الماضي إن ترامب لديه قلب وجهاز وعائي لشخص يبلغ من العمر 65 عاماً على الرغم من أنه يبلغ من العمل 79 عاماً، ذلك بعد ما وصفه الرئيس بـ"الفحص الطبي نصف السنوي".