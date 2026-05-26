ترامب يجري فحصه الطبي السنوي

يخضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيكمل عامه الثمانين الشهر المقبل، لفحص طبي سنوي روتيني اليوم الثلاثاء في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وصار ​ترامب، المولود ‌في 14 يونيو الرئيس الأكبر سنا لدى تولي ⁠المنصب ​عندما بدأ ولايته الثانية في يناير 2025.

ويحرص ترامب على ممارسة رياضة الجولف بانتظام، لكنه مزح بشأن محدودية نشاطه البدني خلال فعالية أقيمت في الآونة الأخيرة في المكتب البيضاوي، عندما قال وزير الصحة روبرت إف. كنيدي جونيور إن الرئيس يمشي 14.5 كيلومتر في كل ‌مرة يذهب فيها لممارسة الجولف.

ورد ترامب قائلا "عندما لا أستخدم العربة".

ويقول طبيب ‌البيت الأبيض شون باربابيلا إن ترامب يستخدم كريما شائعا "كعلاج وقائي للجلد" لمعالجة الطفح الجلدي في الرقبة، من دون الكشف عن تفاصيل الحالة.

وقال ترامب في أكتوبر الماضي إنه ‌خضع لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي في الشهر نفسه. ​وأحجم البيت الأبيض حينها عن تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الفحص. واكتفت ليفيت بالقول إن الفحص يشير إلى "صحة بدنية ممتازة" لترامب.



