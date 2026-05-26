موجة حارة مبكرة تحطم الأرقام القياسية في أوروبا

حطمت درجة الحرارة في المملكة المتحدة رقما قياسيا قائما منذ قرن للمرة الثانية في 24 ساعة اليوم الثلاثاء، حيث استمرت موجة حارة ربيعية في رفع درجات الحرارة في غربي أوروبا، مما دفع الحكومة لإصدار تحذيرات من خطرها على الأرواح.

وذكرت خدمة الطقس في العاصمة لندن أن درجة الحراراة وصلت إلى 35 درجة مئوية في كيو جاردنز ومطار هيثرو، لتحطم مستوى 8ر34 درجة مئوية الذي تسجيله قبل يوم في كيو. وحطمت القراءات الأولية الرقم القياسي القائم منذ أمد طويل البالغ 8ر32 درجة مئوية الذي تم تسجيله في عامي 1922 و 1944.

وشهدت لندن "ليلة استوائية" نادرة، وهي تعرف بأنها ليلة لا تنخفض فيها درجة الحرارة عن 20 درجة مئوية.

وانخفضت درجة الحرارة في فرنسا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية أمس الاثنين في جنوب غربي البلاد، وظلت فوق 20 درجة مئوية ليلا على نطاق واسع.

وفي فرنسا، قالت خدمة الطقس "ميتيو فرانس" إن "قبة حرارية"، حيث تحتجز جبهة جوية ذات ضغط مرتفع الحرارة، تتسبب في ارتفاع درجات حرارة أكثر من 10 درجات مئوية فوق المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأصبحت الأحوال الجوية غير المتوقعة والمتطرفة أكثر تكررا مع استمرار ارتفاع حرارة الأرض. ويشير الخبراء إلى أن الظواهر الجوية غير المسبوقة والتي أحيانا ما تحل في أوقات غير معتادة وأماكن غير مألوفة، تعرض مزيدا من الناس للخطر.