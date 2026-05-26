السودان.. 14 قتيلاً بقصف بـ «مسيَّرة» في سوق قرب الحدود التشادية

أودت ضربة بطائرة مسيّرة بحياة 14 شخصاً، أغلبيتهم من النساء، في سوق في بلدة «الطينة» على الحدود مع تشاد، وفق ما أفاد مصدر حكومي وناجٍ من الغارة.

وعثر السكان الذين هرعوا إلى الموقع على 14 جثّة، أغلبيتها لنساء، بحسب ما قال الناجي.

وفي الحرب الأهلية الدائرة منذ أبريل 2023، يجري استهداف مواقع مدنية كالأسواق بشكل متكرر.

ومن الصعب وضع حصيلة مؤكّدة بعدد الضحايا، غير أن عاملين في المجال الإنساني يقدّرون عدد ضحايا هذه الضربات بأكثر من 200 ألف شخص.

وشهدت مدينة الطينة على الحدود مع تشاد في أقصى غرب دارفور، هجمات عدّة هذه السنة.

وتواجه المدينة خطر مجاعة وشيكاً، بحسب الأمم المتحدة، وفرّ الآلاف منها عبر الحدود مع تشاد.

في الآونة الأخيرة، ازداد اعتماد الجيش السوداني على الطائرات المسيَّرة في الحرب التي دخلت عامها الرابع، ما تسبب في مقتل 800 شخص على الأقل في أنحاء السودان منذ بداية العام بحسب الأمم المتحدة.